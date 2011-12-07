Лейла Фазлеева: Мы живем в век сигнальной усталости, и это – главный вызов для семьи

Мы живем в век сигнальной усталости, которая является главным вызовом для семьи. Об этом заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.«Мы живем в век сложной коммуникации. С одной стороны ее много, а с другой — она отсутствует. Есть один очень хороший пример, о котором я узнала из книги: когда заходишь в метро или в общественный транспорт, то видя людей, сначала создается впечатление, что все с кем-то общаются. Но потом ты понимаешь, что каждый из них общается не с тем, кто в автобусе, а по телефону или в чате», — сказала она.Эксперт отметила, что такая скрытая коммуникация называется сигнальной усталостью. Это сигнальная усталость людей на постоянно поступающие сообщения, необходимость проверить электронную почту, необходимость быть в зоне коммуникации. Для сегодняшней семьи — это серьезный вызов.«Сотовый телефон можно не убирать, его нужно ограничить в использовании для самих себя в кругу семьи. Необходимо возродить коммуникации, традиционные для семьи. Коммуникация — это общение. Если общаться с ребенком, он будет видеть семью. Если он будет видеть общение мамы и папы, то возьмет это за образец, став мамой или папой», — отметила Лейла Фазлеева.Интервью выйдет на сайте sntat.ru 23 февраля. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.