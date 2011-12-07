Чтобы стать великим, нужно отслужить

Ратная служба — дело особой важности во все времена. В преддверии Дня защитника Отечества наша задача не только найти достойный подарок мужчинам, но и задуматься о сути праздника. Мы же решили обратиться к нашим всезнающим экспертам — ученикам начальной школы — с вопросом: что такое армия и кто там служит?

Эмиль Гайфуллин, 9 лет:

— Армия нужна нам для защиты. В армии может быть опасно, но это честь страны, за это надо послужить там. Женщины тоже служат в армии — они лечат пострадавших или следят за врагом. Кормят солдат, как в школе: на первое — манная каша, эта каша дает силу и бодрость. Ее надо есть, если хочешь хорошо тренироваться. Раз в неделю все ходят в баню, и нельзя ронять на пол мыло — все будут смеяться. Я бы хотел служить в армии, как все мужчины.

Марат Хайрутдинов, 9 лет:

— Чтобы мужчины были сильными и защищали Родину, нам нужна армия. Служат там мужчины, потому что только они могут выдержать каждый день тренировки и бегать с гранатой. Там учатся быстро бегать и стрелять на бегу, в основном с оружием АК-47. В армии бывает весело — когда солдаты надевают камуфляжную одежду, они становятся смешными. Я бы очень хотел служить!

Марк Ким, 7 лет:

— Армия — чтобы служить в ней и защищать Родину. В армии немножко грустновато — люди оттуда приезжают в ранах, потому что когда солдаты стреляют, могут попасть друг другу в руку или ногу, пока научатся. Тот, кто хорошо в армии тренируется, умеет быстро бегать. Там стреляют из автоматов, пистолетов, кидают ножики, бомбы. Это сложно, поэтому те, кто были слабыми, становятся сильными. Я бы хотел служить и научиться летать на самолете.

Гусейн Магомедов, 7 лет:

— Служат в армии мужчины, чтобы быть сильными. Там учатся быстро одеваться — пока горит спичка. Они едят мясо — в нем вся сила. Сладости солдатам не дают, потому что не положено. Женщин в армию не берут, потому что их принято только защищать. И развлечений там нет. Каждый день занятия: солдаты учатся стрелять из оружия, но только не из огнемета — он метает огонь синий и красный, это может быть опасно. Я бы хотел служить в армии, если разрешат — потрогал бы оружие и пострелял!

Никита Федоров, 7 лет:

— Если люди не будут служить в армии, то может начаться война. Те, кто служит в армии, защищают Родину. Служить тяжело — задают очень тяжелые задания: стрелять по мишеням, разминаться по утрам, отжиматься, делать зарядку. Если бы служили женщины, армия была бы слабой. Мужчины сильные, а в армии становятся еще сильнее. Чуть-чуть там можно веселиться — когда день рождения. Я бы хотел служить, потому что если не буду ходить в армию, не стану сильным.

Арсений Световидов, 8 лет:

— Мужчины служат в армии, чтобы спасать мир. Если бы у нас не было армии, нашу страну захватили бы враги. В армии есть отряды, где все сурово, есть — где все по времени. Встают солдаты рано, едят и идут на зарядку. Отжимаются, приседают, делают планку. Отрядов, где можно веселиться, нет. В армию мужчины ходят, чтобы стать великими. Но я бы не хотел в армию. Там все сурово — нет конфет и развлечений! А солдатам пожелал бы, чтобы они были живы и здоровы!

Семен Романов, 8 лет:

— Люди служат, чтобы защищать город от бандитов. Служить тяжело — это сильный труд. Надо отжиматься на турниках, приседания делать, управлять танком, стрелять по мишеням. Там есть пистолеты, гранаты, бомбы. В армии не бывает развлечений, там должны служить, а не играть. Кормят там невкусно — каша с водой, котлета с пюре. Торты и печенья там не дают. Солдат должен быть хороший — это тот, кто помогает детям. У меня есть кепка военного. Я бы хотел передать привет всем солдатам! А чтобы стать сильным и научиться стрелять из танка, я бы хотел служить в армии!