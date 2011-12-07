О чем мечтают мужчины на 23 февраля

Роман, 19 лет, студент: Лучшим подарком станет приглашение от моей девушки на свидание в какое-нибудь небанальное место. Сразу два в одном получится: и подарок, и мне не надо ломать голову, как провести выходные.

Айрат, 32 года, видеомонтажер: Пытаюсь вспомнить, что я получал обычно на этот праздник в прошлые годы? Точно помню, однажды был молоток и в какой-то год мне подарили набор бритвенных кассет. В этом году особых подарков не жду.

Давид, 35 лет, программист: Не считаю себя причастным к празднику 23 февраля. Отношения к вооруженным силам не имею, в армии не служил, поэтому и подарков на День защитников Отечества особо не жду. Но в целом к любым праздникам всегда рад сладостям и прочим съедобным подаркам. Это куда лучше, чем очередной гель для душа или носки.

Олег, 40 лет, инженер: Подарков на 23 февраля не жду, хотя 8 Марта всегда поздравляю жену. Почему? Наверное, потому что для нее это важно, а для меня нет.

Владислав, 53 года, предприниматель: Для меня годы службы в армии связаны с теплыми воспоминаниями о защиты границы и друзьях юности. В этот день мы обычно собираемся с товарищами, общаемся. Иногда готовим всей мужской компанией что-нибудь эдакое: лагман или плов, например. Это намного важнее подарков.

А вот какие подарки готовят своим защитникам женщины:

Александра, 22 года, студентка: Буду поздравлять своего любимого в первый раз: мы познакомились в прошлом году. И даже не представляю что дарить! В глубине души считаю несправедливым, что сначала женщины поздравляют мужчин 23 февраля, а потом они нас 8 Марта. Мужчинам в этой ситуации проще: у них уже хоть какой-то ориентир «что дарить» будет.

Гузель, 26 лет, в поисках работы: Мой молодой человек живет не в России, поэтому он не в курсе, что у нас 23 февраля праздник. Так что сэкономлю на подарке! Шучу-шучу. Не обязательно же ждать повода, чтобы сделать приятный сюрприз.

Дарья, 31 год, домохозяйка: Хотя муж не считает 23 февраля «настоящим» праздником, приготовить подарок все равно хочется. Всякие безделушки он точно не оценит, нужно что-то практичное. Пока в топе моих идей тонкий спортивный жилет: как раз на весну.

Юлия, 36 лет, госслужащая: Считаю, в этот день нужно отдать долг традициям и поздравить близких мужчин. Кто-то из них наверняка ждет этого. Обычно в качестве компромисса я пеку кексы или печенье и потом развожу по родственникам. В этом году поступлю точно также.

Наиля, 60 лет, пенсионерка: Мы с мужем вместе около 40 лет. За эти годы дарили друг другу самые разные подарки, в основном, практичные. Но сейчас я просто готовлю праздничный семейный ужин или покупаю билеты в театр или кино.