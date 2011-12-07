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Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян

Все они будут находиться в отдельных боксах в течение двух недель.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов совместно с главой Роспотребнадзора Анной Поповой посетили больницу, куда привезли эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян. Именно на нем и произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По словам Галимовой, в казанскую инфекционную больницу было доставлено восемь человек, среди которых был ребенок и четверо татарстанцев. Все они будут находиться в отдельных боксах в течение двух недель.

Находящихся на карантине обеспечат всем необходимым, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня мы располагаем инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам, у нас обученный персонал», — сказал Минниханов.

КВ
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