Скончался бывший прокурор РТ Кафиль Амиров

Сегодня утром в МКДЦ на 71 году жизни от инсульта скончался бывший прокурор Татарстана Кафиль Амиров. Эту информацию подтвердил старший помощник прокурора Руслан Галиев.

Похороны состоятся завтра в 10 часов в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая.

В связи со смертью экс-прокурора республики, президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким.

«Смерть Кафиля Амирова — невосполнимая потеря для его семьи и огромная утрата для всего Татарстана», — сказал Рустам Минниханов.

Родился Амиров 24 мая 1949 года в деревне Нариман, расположенной в Верхнеуслонском районе. В 1972-м он получил юридическое образование в Харькове. Первым заместителем прокурора Казани он стал в 1989, а в 1992-м занял должность заместителя прокурора РТ — начальника следственного управления. С 2000 по 2013 год занимал должность прокурора РТ, после чего заявил, что уходит в отставку в связи с уходом на пенсию.