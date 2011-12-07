Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Набережных Челнах на маршруте №26 появится новый автобус

Количество сидячих мест в новом автобусе - 25.

На 26 маршруте в Челнах появится новый автобус МАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Траспортное средство функционирует на газомоторном топливе. Автобус оснащен двигателем Mercedes-Benz, автоматической коробкой передач. Имеются кондиционер, обогреватель, автоматическая система пожаротушения.

Низкопольный автобус способен вместить до 72 пассажиров и располагает 25 сидячими местами. Предусмотрена просторная зона для инвалидных и детских колясок.

Автобус будет ездить в тестовом режиме со следующей недели.

«Хороший автобус, симпатичный», — высказался о нем глава города Наиль Магдеев.

КВ
Лента новостей