В Челнах с помощью онлайн-голосования выбирают парки и скверы для благоустройства

В Набережных Челнах с помощью онлайн-голосования выбирают парки и скверы для благоустройства в 2020 году, пишет ИА "Татар-информ".Голосование проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Результаты будут учитываться при выборе территорий для благоустройства в Набережных Челнах. Итоги онлайн-голосования подведут 15 апреля, сообщается в официальной группе админстрации города в соцсетях.Челнинцам предложили выбрать между десятью объектами: Парк культуры и отдыха в поселке ГЭС (второй этап), пешеходная зона Автозаводского проспекта, парк «Прибрежный», бульвар Энтузиастов, пешеходная зона и хвойный массив вдоль проспекта Хасана Туфана (со стороны 12-го комплекса), бульвар Юных ленинцев (27-й комплекс), набережная имени Фикрята Табеева, сквер имени Гилязева, Боровецкий бульвар и родник, парк «Гренада» (второй этап).На данный момент большинство голосов отдано варианту по благоустройству Парка культуры и отдыха в поселке ГЭС — его поддержали 34,75% проголосовавших. На втором месте по результатам оказалась пешеходная зона вдоль Автозаводского проспекта (12,15% голосов). Замыкает список челнинских приоритетов парк «Гренада» — его хотят увидеть в новом формате 11,3% опрошенных. Всего в выборе принял участие 354 человека.