В РТ выросла выручка от реализации животноводческой продукции

В хозяйствах Татарстана выросла денежная выручка от реализации животноводческой продукции. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики, докладывая о результатах работы животноводов сельхозорганизаций за январь-февраль текущего года, пишет ИА "Татар-информ".Как отметил Марат Ахметов, в сельхозформированиях республики за два месяца этого года получено денежной выручки 14 млрд рублей, из них по животноводству – 11 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 20%.Птицеводы республики продолжают наращивать производство яиц. За январь-февраль текущего года произведено 188 млн штук яиц (120% к 2018 году). Высоких показателей добиваются птицефабрики «Яратель» холдинга «Ак Барс» и «Державинская» компании «Комос Групп».По данным Минсельхозпрода РТ, в республике за январь-февраль этого года поголовье птицы увеличилось на 1,3 млн голов или на 8%, свиней – на 17 тыс. голов, рост 4%. Так, на свиноводческом комплексе ООО «Камский Бекон» поголовье свиней увеличилось на 11 тыс. голов.