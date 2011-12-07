В Татарстане введено в эксплуатацию почти 27% жилья от плана

По состоянию на 22 марта в Татарстане введено в эксплуатацию 26,5% жилья от плана, об этом во время республиканского совещания в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, пишеи ИА "татар-информ". «Глава Минстроя РТ сообщил, что по состоянию на 22 марта в республике введено в эксплуатацию 642 тысячи кв. м. жилья, что составляет 26,5% от плана», — передает пресс-служба Президента РТ.По словам министра, в этом году планируется заселить 165 домов (7 тыс. 838 квартир). На 22 марта отчитались по 29 домам (1 тыс. 628 квартир), в высокой степени готовности находятся 57 объектов, в средней — 27, в низкой — 52. Файзуллин рассказал, что с начала этого года в сфере охраны труда Инспекцией ГСН РТ и Государственной инспекцией труда проведено 296 проверок, в ходе которых за нарушение правил и норм охраны труда было вынесено 53 постановления на сумму 2 млн 70 тыс. руб. Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Татарстана провел Рустам Минниханов. В мероприятии принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.