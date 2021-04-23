Как выбрать качественное сливочное масло: рейтинг татарстанских марок от экспертов Госалкогольинспекции

В 2020 году и в начале 2021 года эксперты Госалкогольинспекции Татарстана проверили в лабораториях 130 наименований сливочного масла «Крестьянское» с 72,5% жирности, продающегося в республике. Их выводы неутешительны — 23% из проверенных образцов оказались фальсификатом.

«Наибольшая доля фальсификата поступает из Московской и Ульяновской областей. Пока у нас такая картина. Масло легче фальсифицировать. Легче его подвести под вид настоящего, оригинального масла при помощи ароматизаторов, эмульгаторов, стабилизаторов. Бывают такие ароматизаторы, при которых даже сам специалист не сможет отличить оригинальный продукт от фальсифицированного», — рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

Ведомство провело опрос среди татарстанцев: жители республики выбрали именно масло «Крестьянское» для сравнительных испытаний. По этому поводу и были инициированы проверки, а затем и потребительская дегустация, на которую пригласили, в том числе, и производителей масла.

Дегустация проводилась «слепым» методом. То есть члены комиссии не знали, какой конкретно продукт они пробуют. Среди 14 отобранных для исследования марок 13 соответствовали всем необходимым требованиям, что подтверждено лабораторными исследованиями, а одна позиция — нет. Настоящее сливочное масло не должно содержать растительных жиров, как в одном из образцов. В противном случае на упаковке нужно писать «спред» или «маргарин», иначе это вводит покупателя в заблуждение и признается фальсификатом.

Члены дегустационной комиссии оценивали продукт по вкусу, цвету, запаху, общему внешнему виду, консистенции и проставляли баллы, на основании которых и распределились места.

Результаты дегустации сливочного масла (для удобства также указан номер, под которым продукт подавался)

Именно продукт ООО «Модус», по словам экспертов Госалкогольинспекции Татарстана не соответствует требованиям. На красивой упаковке написано, что это сливочное масло, но в его составе были обнаружены растительные жиры.

Члены дегустационной комиссии также поделились своим мнением о попробованном масле. Заместитель генерального директора по производству и контролю ООО «Азбука сыра» Юлия Тарасова назвала № 8 лучшим, а № 5 — «похуже», отметив, что цвет продукта отличался от других образцов и при этом не имел запаха. У № 12, по ее словам, «было послевкусие не чистоты», а у № 1 был сладкий вкус.

Коммерческому директору ООО «Бугульминский молочный комбинат» Михаилу Мосунову понравилось 70% образцов, но вот у трети из них он почувствовал кислый запах и послевкусие, в частности у № 1. При этом у № 9 он отметил приятный запах. № 4, по его мнению, был твердым, а № 5 еще тверже, из-за этого и не понравился. А вот № 12 ему понравился больше всех.

Директор ООО «Вамин Татарстан» Владислав Федеров, говоря о № 14, отметил кислый и прогорклый вкус, назвав его аутсайдером. Лидером же он обозначил № 1. У номеров 2,3,4,5 он выделил слабовыраженный вкус, а в некоторых местах даже аммиачный.

Заместитель генерального директора по качеству АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» Роза Гарипова отметила, что у № 14 во вкусе не чувствовались молочные жиры. Она также заявила, что поставила высший бал только трем образцам, не назвав их, а в остальных почувствовала разные привкусы.

Мнение эксперта

Начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова рассказала, как нужно хранить масло и какими качествами должен обладать настоящий молочный продукт.

«Если температура -30, так называемая шоковая заморозка, можно хранить вплоть до года. Если обычная температура, то лучше, чтобы оно хранилось с соблюдением товарного соседства. Масло впитывает всех запахи, рядом нельзя хранить остропахнущие продукты. Мы раньше хранили такое масло порядка 10 суток, но сейчас за счет более качественной упаковки оно хранится дольше. Главное соблюдать герметичность.

Масло должно обладать привкусом пастеризации. Самое хорошее масло считается вологодское — оно имеет ореховый аромат. Хорошая пастеризация дает ореховый аромат.

Масло должно быть без посторонних привкусов и запахов, с пластичной консистенцией, без капелек влаги, и цвет должен быть от светло-желтого до насыщенного желтого».