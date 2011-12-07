В Казани пройдет закрытый показ фильма «Девятаев»

28 апреля в Казани состоится закрытый показ фильма «Девятаев».

Фильм основан на реальных событиях из жизни Героя Советского Союза Михаила Девятаева. По сюжету летчик-истребитель попадает в плен в военное лето 1944 года. У главного героя выбор: отправиться в концлагерь, сражаться на стороне врага или бежать. Девятаев совершает побег, но это не так легко, поскольку он находится на засекреченном острове.

Роль Михаила Девятаева принадлежит Павлу Прилучному. Для большей достоверности картины съёмочной группе помогал сын летчика-истребителя Александр Девятаев.

«Отец умер в 2002 году, и с тех пор я начал плотно заниматься его биографией. А с 2017-го я ушел с кафедры патофизиологии КГМУ, где проработал 43 года, и уже все свое время посвятил истории отца. У нас большая семья — дети Михаила Петровича, внуки, правнуки — несколько поколений. И они попросили меня представлять интересы нашей семьи. Любопытно, что моя дочь Диана однажды писала Тимуру Бекмамбетову в соцсети про историю деда, но это сообщение осталось незамеченным. Через год Тимур участвовал в фестивале мусульманского кино в Казани, и там его будущая жена Наталья Фишман рассказала о судьбе героического земляка», — рассказывает Александр Девятаев.

Сыну знаменитого аса понравился актер Павел Прилучный. Исполнитель главной роли с интересом спрашивал об особенностях Михаила Девятаева, его жестикуляции и речи.

Режиссер фильма Тимур Бикмамбетов считает, что в основе любого общества лежит страшное историческое событие, повлекшее за собой множество жертв и потерь. Например, в Америке — это Война за независимость и принятие Декларации независимости США, во Франции — Великая французская революция, в Китае — социалистическая революция и приход к власти Мао, а в России идеологию нации сформировала Великая Отечественная Война.