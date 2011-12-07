Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора сделал майские праздники непрерывными до 11-го числа

Президент России Владимир Путин во время онлайн-конференции с главой Роспотребнадзора РФ Анной Поповой и заместителем председателя правительства страны Татьяной Голиковой объявил, что сегодня подпишет указ о продлении майских праздников с 1-е по 10-е число включительно. 11 мая россияне должны выйти на работу.

Во время разговора Попова сказала, что ученые, врачи-эпидемиологи, а также главные санитарные врачи в регионах страны выступили за то, чтобы праздничные дни сделать непрерывными.

«Если бы это было возможно, это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным. И конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают», — заявила глава Роспотребнадзора.

Глава государства согласился с доводами Поповой и напомнил, что уже неоднократно призывал своих коллег на федеральном и региональном уровне прислушиваться к мнению специалистов.

«Если вы считаете, что это необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня я соответствующий указ подпишу», — сказал Путин.

Напомним, что у татарстанцев в мае есть еще один выходной — 13-го числа, когда будет отмечаться праздник Ураза-байрам, окончание священного для мусульман месяца Рамадан.