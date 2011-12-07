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Всероссийский марафон хакатонов DIGITAL SUPERHERO пройдёт в Казани в сентябре

Марафон в столице РТ станет одни из более сотни подобных событий, которые запланированы в России.

В сентябре в Казани при поддержке республики Татарстан пройдёт Всероссийский марафон хакатонов DIGITAL SUPERHERO.

Состоится он на площадке Международного форума Kazan Digital Week-2021, а к участию в соревнованиях присоединятся программисты, аналитики и датасайентисты. В числе предполагаемых тем для хакатона — информационная безопасность, сервисы для государственных учреждений, интеллектуальные транспортные системы. Подробнее о марафоне можно узнать на официальном сайте www.dshkazan.ru.

Хакатон — это конкурс, на котором группа разработчиков программного обеспечения на время по заданию организаторов решает бизнес- или социальную проблем.

Казанский марафон хакатонов станет одни из более сотни подобных событий, которые запланированы в России. Участвовать у них будут более 20 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Федеральным проектом „Искусственный интеллект“ национальной программы „Цифровая экономика“ предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн рублей, будут привлекаться также внебюджетные источники», — отметил Чернышенко.

Главной целью хакатонов станет продвижение искусственного интеллекта и вовлечение ИТ-разработчиков в его развитие как технологии. 

КВ
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