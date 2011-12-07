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Госдума РФ одобрила закон об удвоении пособия по уходу за детьми до 1,5 лет

Родители, потерявшие работу во время декретного отпуска, будут получать выплаты в размере до 13 504 руб.

Госдума РФ одобрила закон об удвоении пособия по уходу за детьми до полутора лет, сообщают РИА «Новости».

Теперь ежемесячные выплаты неработающим родителям с детьми до полутора лет увеличатся с 6 751 руб. до 13 504 руб. Данная сумма будет выплачиваться на первого и следующих детей.

Закон принят в рамках пакета мер поддержки граждан и бизнеса в период пандемии. Выплата пособия полагается родителям, потерявшим работу во время декретного отпуска.

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