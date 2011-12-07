Госдума РФ одобрила закон об удвоении пособия по уходу за детьми до 1,5 лет

Госдума РФ одобрила закон об удвоении пособия по уходу за детьми до полутора лет, сообщают РИА «Новости».

Теперь ежемесячные выплаты неработающим родителям с детьми до полутора лет увеличатся с 6 751 руб. до 13 504 руб. Данная сумма будет выплачиваться на первого и следующих детей.

Закон принят в рамках пакета мер поддержки граждан и бизнеса в период пандемии. Выплата пособия полагается родителям, потерявшим работу во время декретного отпуска.