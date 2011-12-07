В Татарстане зарегистрировали 76 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Все новые случаи контактные. 20 человек госпитализировано, 56 получают лечение на дому (к них лёгкая или бессимптомная форма)», — уточнили в штабе.

Большая часть заболевших — 31 человек — находятся в возрастной группе от 30 до 50 лет, 15 заболевшим — от 50 до 60 лет, 14 заболевшим — от 60 до 70 лет, 8 заболевшим — от 18 до 30 лет, 5 заболевшим — от 70 до 80 лет, 3 заболевшим — от 80 до 90 лет.

37 новых случаев зарегистрировали в Казани, 15 — в Набережных Челнах, 5 — в Нижнекамском районе, по 3 случая — в Зеленодольском, Лаишевском и Пестречинском районах, по 1 случаю — в Аксубаевском, Апостовском, Арском, Высокогорском, Дрожжановском, Кайбицком, Спасском и Тукаевском районах.

Всего в республике зарегистрировали 2 697 случаев заражения COVID-19, выздоровело — 1 825 человек (+127 за сутки), скончалось — 10.

В России количество заразившихся коронавирусом увеличилось до 335 882 человек (+9 434 за сутки), вылечившихся — до 107 936 человек (+8 111), скончавшихся — до 3 388 человек (+139).