Для школьников в Минполодежи РТ продлили сроки регистрации на «Большую перемену»

В Минполодежи РТ для школьников продлили сроки регистрации на Всероссийский конкурс «Большая перемена». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сроки сдвинуты до 25 мая. При этом время на выполнение конкурсных заданий для участников из 5-7 классов было тоже увеличено. Такое решение было принято по просьбе самих ребят, родителей и педагогов.

Имена финалистов озвучат 10 июня. Поехать на смену в «Артек» этим летом смогут порядка 600 школьников. Победители же отправятся в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно на их официальном сайте.