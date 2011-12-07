Участие в программе «Жилье горожанам» теперь доступно и тем, кто не прописан в Казани

В Казани ввели упрощённые условия для участия в программе «Жилье горожанам». Теперь для того, чтобы получить жильё по программе, не нужно иметь казанскую прописку, а достаточно проработать в городе не менее двух лет, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Если раньше претендовать на участие в программе „Жилье горожанам“ могли только те, кто прописан в Казани или был зарегистрирован в местных общежитиях, то теперь достаточно быть зарегистрированным на территории России», — сказано в сообщении пресс-службы исполкома.

Напомним, что семьи, в которых на долю одного человека приходится менее 18 кв. метров площади жилья, могут воспользоваться программой, благодаря которой квартира выдаётся с выплатой первоначального взноса и рассрочкой на невыплаченную часть под 11% годовых. Предоставление рассрочки доступно до 25 лет.