Заслуженный юрист рассказал, как россиянам получить бесплатную путёвку в санаторий

О том, как и при каких условиях жители России могут получить бесплатную путёвку в санаторий, рассказал Заслуженный юрист России Иван Соловьев, сообщает URA.RU.

По полису ОМС путёвку можно получить при наличии медицинских показаний и принадлежности к льготной категории граждан. В случае, если путёвку нужно получить по состоянию здоровья, необходимо прийти на приём к терапевту, который при наличии показаний назначит для человека врачебную комиссию. После сбора нужных медицинских справок, в течении 20 дней комиссия примет решение о выдаче направления. Отмечается, что по этому способу доступны путёвки только в те санатории, которые обслуживают полисы ОМС в порядке очереди.

Разные социальные группы льготников также предусмотрены в выдаче бесплатного направления в санаторий. Например, это могут быть дети-инвалиды до 18 лет с сопровождающим взрослым, несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий, дети от 4-8 лет, прошедшие этап операции и другие группы людей.