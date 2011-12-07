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13-й случай смерти от COVID-19 зафиксирован в Татарстане

Как сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Татарстане скончался 13-й пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Им оказался житель Чистополя 1963 года рождения. Пациент был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе городской больницы №2 Чистопольской ЦРБ. С 1 июня находился на стационарном лечении с двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией тяжелой степени, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.

4 июня вследствие резкого ухудшения состояния переведен в палату интенсивной терапии. 11 июня на фоне нарастающей легочно- сердечной недостаточности произошла остановка сердца.

«Причина смерти установлена в результате патолого-анатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.», — сказано в сообщении оперштаба.

КВ
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