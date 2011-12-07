13-й случай смерти от COVID-19 зафиксирован в Татарстане

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Им оказался житель Чистополя 1963 года рождения. Пациент был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе городской больницы №2 Чистопольской ЦРБ. С 1 июня находился на стационарном лечении с двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией тяжелой степени, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
4 июня вследствие резкого ухудшения состояния переведен в палату интенсивной терапии. 11 июня на фоне нарастающей легочно- сердечной недостаточности произошла остановка сердца.
«Причина смерти установлена в результате патолого-анатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.», — сказано в сообщении оперштаба.