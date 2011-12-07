К Татарстанским берегам причалит «Змей Горыныч»

24 июня к берегам Свияжска приплывёт «Змей Горыныч». Так называется деревянная ладья, на которой путешествует Международная научно-исследовательская экспедиция «Путь Рюрика».

Ладья Змей Горыныч, прибывая в города России приглашает на свой борт взрослых и детей, где они узнают о приключениях и открытиях, сделанных в экспедиции в большом и удивительном плавании самой уникальной и красивой древнерусской ладьи «Змей Горыныч».

Экспедиция продолжается уже 2 года. За это время «Змей Горыныч» прошел 10 стран – всю Скандинавию и Прибалтику, Германию, Польшу, а сейчас идет из Калининграда по морю, озёрам и рекам – до Самары. Весь путь – это 3,5 тысячи километров. В каждом городе по пути ладья делает остановку. Предполагается фотосессия, экскурсия на борту, рассказ о великом пути изваряг в греки, и из варяг в арабы. Для детей и для взрослых, говорят организаторы, это будет очень интересно.

Место прибытия: Лодочная станция. Ул.Набережная р.Свияги. (Напротив кафе «Рыбацкое подворье»).

25 июня «Змей Горыныч» приплывет в Казань, а 26 июня они будут г. Болгар.

Экпедиция «Путь Рюрика» была организована для исследования трёх главных вопросов: с какого географического места были призваны Рюрик, Синеус и Трувор на княжение в Старую Ладогу и Новгород и каким они путём прибыли; к какому этносу принадлежали варяги; где обитали варяги до прихода на место, с какого они были призваны на княжение.