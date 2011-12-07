Мест в яслях Казани станет почти на тысячу больше

Об этом, а также о других важных деталях программы капитального ремонта социальных объектов в текущем году рассказал на совещании в мэрии директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казани Петр Королев.

Благодаря перепрофилированию потребность в яслях будет закрыта на 55%. Всего в новом учебном году направления в ясельные группы получат 5 тысяч 397 детей, а в очереди на сегодня состоят 13 тыс. 686 детей.

- Молодые семьи Казани исправно работают над увеличением численности города. Это и вызов, но это и приятные хлопоты, - так охарактеризовал ситуацию мэр Казани Ильсур Метшин.

Так, в Казани сейчас начался капитальный ремонт 15 детских садов, 3 подростковых клубов, 2 музыкальных школ, 4 спортивных учреждений и 43 столовых, доложил Петр Королев.

Работы уже начались в детских садах №362 по ул. Кул Гали, №126 по ул. Тунакова и в здании детского сада №15 по ул. Большая Красная.

Кстати, детсад №15 - один из старейших в Казани в прямом и переносном смысле. Он расположен в здании, внесенном в список объектов культурного наследия Казани и построен еще аж в прошлом веке - в революционном 1917 году. Но и в нем после капремонта 97 его воспитанников будут пребывать в значительно более комфортных условиях.

- Уже проведены демонтажные работы, подрядчики приступили к общестроительным работам. Планируется замена окон, систем вентиляции, водопровода, канализации и отопления, электромонтажные работы, ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории, - рассказал о приятных переменах в историческом детсадике Петр Королев.

Одновременно завершается и начатый в прошлом году капитальный ремонт еще 12 учреждений. Детские сады, где в общей сложности обучаются более 2000 воспитанников, получат обновленный интерьер, современную мебель и безопасный спортивный инвентарь.

Добавим, на капитальный ремонт казанских детских садов выделено 327,8 млн рублей.

К 1 сентября 2021 года завершится капитальный ремонт 43 школьных столовых, этому уделяется особое внимание, подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин. Модернизация позволит не только капитально отремонтировать помещения и сменить оборудование, но и дополнительно создать 1750 посадочных мест.

- Школьное питание для нас является одним из приоритетов. 112 школьных ресторанов - это очень внушительная цифра. В обновленных столовых совершенно другой комфорт, есть доступ к интернету, органичная мебель. Дети-подростки любят проводить там время, и мы продолжим эту работу, - заверил глава столицы Татарстана.

Градоначальник добавил, что в Казани растут темпы рождаемости и вопрос модернизации школьных столовых стоит остро:

- Совсем недавно у нас было 130 тысяч детей, в этом году мы уже 148 тысяч детей обучили в наших школах. А в 2025 году за парты сядут уже порядка 195 тысяч школьников.

В этом году удалось начать работы и по ремонту школьных спортивных залов. Общестроительные работы с заменой сантехники, электрических сетей, ремонтом и установкой систем вентиляции проведут в залах 16 школ, для них закупят и установят новое современное оборудование.

В тех школах Казани, которые нуждаются в этом, к сентябрю отремонтируют кровлю и санитарные узлы, будут установлены и заменены противопожарные двери и эвакуационные лестницы, устроены новые теневые навесы. В 13 учреждениях образования запланированы работы по ремонту ограждений на сумму 25 млн рублей.

В связи с этим на совещании обсудили и такой сложный вопрос, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Казани. Это 801 социальный объект, включая школы, детсады и другие учреждения этой сферы. Для выполнения программы по созданию общественной безопасности требуется 1 млрд 308 млн рублей. Таких денег в бюджете Казани нет, отметил Ильсур Метшин, поэтому придется обращаться за поддержкой в правительство республики. Тем не менее до 1 сентября необходимо провести ревизию всех соцобъектов и проверить их оснащенность самым необходимым в этом вопросе - тревожными кнопками, охраной, эвакуационными выходами.

Петр Королев рассказал также о том, что стартовал капитальный ремонт нового подросткового клуба спортивного ориентирования «Икар-2» и подросткового клуба «Сандугач» на ул. Гагарина, завершаются работы на территории молодежного пространства «Икар» на ул. Рахимова. Стартовали ремонтные работы в двух детских музыкальных школах - №2 на ул. Галимджана Баруди и №10 на ул. Революционной.

Завершается капитальный ремонт в спортшколе по плаванию «Касатка», уже начались работы во втором здании спортивной школы «Мотор» на ул. Ленинградской.

Начались ремонтные работы в одном из старейших лагерей Татарстана «Молодая гвардия». После сноса старых жилых корпусов и строительства новых 14 зданий лагерь сможет принимать почти 400 детей за смену. Здесь появятся новые футбольные поля, беговые дорожки, крытая площадка для тренировок, легкоатлетическая прыжковая зона, площадки для воркаута, пляжных видов спорта и бадминтона. Для детей обустроят мини-кинотеатр, шатер для проведения мастер-классов, клуб и восстановительный центр. А сам лагерь планируется перевести на круглогодичную форму работы.

В целом текущий ремонт в 2021 году затронет 201 казанское учреждение образования. Для этого из республиканского и городского бюджетов выделен 291 млн рублей.