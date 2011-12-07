Студенты КФУ создали локацию Сабантуя на сервере онлайн-игры Minecraft

Студенты ИВМиИТ КФУ создали прототип локации Сабантуя на сервисе игры Minecraft. Народный татарский праздник воссоздан в цифровом виде впервые.

На локации можно будет заметить традиционные элементы и площадки народного татарского праздника. Сейчас студенты Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ совместно с агентством К9 создали главную сцену и ипподром праздника. Известно, что к онлайн-сабантую подключатся стримеры Vika Karter и Утенок Джек.

Для участия в онлайн-сабантуе сервис будет открыт 26 июня с 11:00 до 20:00. Войти можно будет через группу ИВМиИТ КФУ во ВКонтакте.