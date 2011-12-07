В посёлке Отары под Казанью на водоёме образовалась «стена» пены в 3 метра

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Очевидицы сняли на видео, как в посёлке Отары под Казанью на озере образовалась огромная гора пены.
«Белые горы пены, по 2-3 метра высотой», — прокомментировал разместивший видео в соцсетях местный житель Эмиль Гайнутдинов. Он уточнил, что водоём с пеной находится близ местного завода, который выпускает тротуарную плитку и стройматериалы. Жители боятся, что вода с пеной может попасть в поселковое озеро Шанхай.
Как рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ на месте уже работают экологи и производят отбор проб.
Ранее жители поселка Отары неоднократно жаловались на загрязнение озера Шанхай.