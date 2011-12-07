Врач РТ расскажет будущим мамам о влиянии COVID-19 на течение беременности

Будущих мам приглашают прослушать прямой эфир о вакцинации и влиянии COVID-19 на течение беременности. Об этом сообщается в социальных сетях оперативного штаба РТ по борьбе с коронавирусом.

Мероприятие состоится, сегодня, 23 июня в 11:00 в режиме онлайн в аккаунтах оперативного штаба РТ и республиканского министерства здравоохранения. Рассказывать о влиянии прививки на женский организм и сроках вакцинации при планировании детей будет главный акушер-гинеколог Минздрава РТ Татьяна Шигабутдинова. Модератором выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.