За сутки в Татарстане в реках обнаружили тела четырех человек

В Татарстане 22 июня на реках произошло сразу несколько происшествий. Чаще всего татарстанцев гибнут в воде из-за нарушения правил нахождения на водных объектах, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Так, в час ночи в реке Мензеля возле берега у села Наратлы-Кучу было обнаружено тело мужчины. Родственники сами смогли вытащить его из воды. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, он погиб именно из-за нарушения правил безопасности нахождения на воде.

По этой же причине в Кировском районе Казани в Юдино на озере Изумрудное утонул молодой человек 2002 года рождения. Водолазы нашли его тело в 15 метрах от берега на глубине 9 метров.

А 23 июня около двух часов ночи в реке Кисинка в Аксубаевском районе РТ жители деревни Кисы вытащили из воды и передали сотрудникам полиции тело мужчины 1987 года рождения, пропавшего 20 июня.

Ещё одно ЧП произошло 22 июня в Казани в СНТ Дубки-2 на реке Волга. Здесь в районе острова Маркиз в 300 метрах от берега было обнаружено тело мужчины. Когда спасатели доставили его на берег, женщина опознал в нем своего сына, пропавшего 19 июня. Причина происшествия устанавливается.