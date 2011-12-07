Эдуарда Хайруллин опубликовал новый выпуск «Новой Тартарии» про утонувшую Казань

На YouTube-канале замруководителя «Татмедиа» Эдуарда Хайруллина вышел новый выпуск про утонувшую Казань. На «Новой Тартарии» он рассказал о событиях, которые произошли в столице республики 100 лет назад.

Начал выпуск Хайруллин с прочтения заметки о праздновании Первомая в газете «Красная Татария» за 1926 год. Тогда, пока горожане радовались празднику на площади у Спасской башни, к домам, которые ныне расположены по улице Федосеевкой, прибывала вода. Она не останавливалась 19 дней.

Сначала, как рассказал заместитель руководителя республиканского агентства, народ реагировал скорее с любопытством, как к зрелищу. А вот к 12 мая, когда уже в центре были затоплены более 50 улиц Казани, жители столицы начали паниковать и сметать все с прилавков.

Узнать продолжение истории можно на официальном YouTube-канале «Новая Тартария».