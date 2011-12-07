Авдонина: на матче «Рубин» — «Спартак» должно быть не более 500 человек

Замглавы управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина прокомментировала наполняемость трибун на предстоящем футбольном матче между казанским «Рубином» и московским «Спартаком».

По ее словам, массовые мероприятия в республике могут проводиться только в соответствии с прописанными мерами ограничений. Поэтому на стадионе во время матча могут находиться не более 500 человек. В это число входят судейский состав, обслуживающий персонал, члены команды.

«В данном случае мы не говорим о 30% загрузке, тем более о 70% загрузке. Матчи должны пройти максимально без зрителей», — сказала Авдонина.