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Авдонина: на матче «Рубин» — «Спартак» должно быть не более 500 человек

Игра между командами должна пройти 24 июля в 20:00 на «Ак Барс Арене».

Замглавы управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина прокомментировала наполняемость трибун на предстоящем футбольном матче между казанским «Рубином» и московским «Спартаком».

По ее словам, массовые мероприятия в республике могут проводиться только в соответствии с прописанными мерами ограничений. Поэтому на стадионе во время матча могут находиться не более 500 человек. В это число входят судейский состав, обслуживающий персонал, члены команды.   

«В данном случае мы не говорим о 30% загрузке, тем более о 70% загрузке. Матчи должны пройти максимально без зрителей», — сказала Авдонина. 

КВ
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