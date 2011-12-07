Члены экспертного клуба «Волга» ответят на вопросы о коммуникации жильцов и ЖКХ во время прямого эфира

О том, какие формы диалога могут быть между жильцами и компаниями ЖКХ и через какие изменения предстоит пройти политике ЖКХ, будут говорить члены экспертного клуба «Волга» во время прямого эфира на Youtube-канале клуба 26 июля в 14:00, сообщают организаторы мероприятия.

Наличие горячей воды в кране, качественно проведенный ремонт общедомового имущества и доступные тарифы могут выступать в качестве индикатора социального благополучия», — указывается в сообщении.

Экспертами выступят первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов, президент некоммерческого партнерства «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» Марат Баширов и др.