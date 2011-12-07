Эксперт РТ о мерах по снижению цен на «борщевой набор»: «Главное – не навредить»

Эксперты Татарстана обсудили предложенный «Единой Россией» комплекс мер по снижению цен на продукты в стране.

Анализ ситуации с ценами был проведен инициативной группой партии в каждом регионе. Чтобы ее исправить, необходим системный подход и реализация комплекса первоочередных и долгосрочных мер, отметили они.

«Считаю, что подход в вопросе снижения цен на продукты питания должен быть — как у врачей: главное — не навредить», — сказал руководитель исследовательского агентства Антон Глухов. По его мнению, искусственное сдерживание цен может привести к появлению дефицита и черного рынка продовольственных товаров.

«Уверен, как нас кормят и почему товары стоят столько, сколько стоят, — до конца не знает никто. Это такой черный ящик, о котором в целом многое известно, но механизм внутренних сдержек-противовесов до конца непонятен. Любое запретительное действие в этой ситуации как кидание камней в стеклянной башне — неизвестно, как и на чем отразится», — отметил эксперт, добавив, что это может привести к снижению заработных плат.

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов считает, что более эффективным видится расширение доступа сельхозпроизводителей на рынки без посредников. Тогда и цены будут ниже, и монополия сетей послабее.

Также свою позицию на предложенные меры высказал кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин. На его взгляд, направление выбрано правильное — нужно комплексно воздействовать на рост цен продуктов питания, сохраняя здоровую конкуренцию.

«Власть же в свою очередь, должна исключать сговор торгующих организаций на повышение цен, это и Федеральная антимонопольная служба, Министерство торговли, Министерство сельского хозяйства», — подчеркнул он.