Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, где не рекомендуется плавать татарстанцам.

По ее словам, из 23 мест отдыха на воде в Татарстане разрешения получили только 6 пляжей. Речь идет о общественных местах отдыха в Нижнекамске, Зеленодольске, Заинске, Альметьевске, Мамадыше и Мензелинске. В Казани таковые санитарно-эпидемиологического заключения не получили.

Авдонина добавила, что небезопасность купания на остальных пляжах подтверждается исследованием проб воды.