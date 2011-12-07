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Из 23 мест отдыха на воде в Татарстане разрешения получили только 6 пляжей

В Казани санитарно-эпидемиологического заключения ни один пляж не получил.

Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, где не рекомендуется плавать татарстанцам.

По ее словам, из 23 мест отдыха на воде в Татарстане разрешения получили только 6 пляжей. Речь идет о общественных местах отдыха в Нижнекамске, Зеленодольске, Заинске, Альметьевске, Мамадыше и Мензелинске. В Казани таковые санитарно-эпидемиологического заключения не получили.

Авдонина добавила, что небезопасность купания на остальных пляжах подтверждается исследованием проб воды. 

КВ
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