Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, где не рекомендуется плавать татарстанцам.
По ее словам, из 23 мест отдыха на воде в Татарстане разрешения получили только 6 пляжей. Речь идет о общественных местах отдыха в Нижнекамске, Зеленодольске, Заинске, Альметьевске, Мамадыше и Мензелинске. В Казани таковые санитарно-эпидемиологического заключения не получили.
Авдонина добавила, что небезопасность купания на остальных пляжах подтверждается исследованием проб воды.