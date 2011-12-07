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В Казани объявили конкурс на разработку концепции нового здания театра Камала

Прием заявок начнется 23 июля и продлится до 15 сентября 2021 года.

В Казани объявили о начале международного открытого конкурса на разработку архитектурной концепции (эскизного проекта) нового здания Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин. 

В международном конкурсе на разработку архитектурной концепции могут принять участие как российские, так и иностранные компании.

Прием заявок начнется 23 июля и продлится до 15 сентября 2021 года.

По итогам первого этапа на основе портфолио и эссе будут отобраны 7 финалистов, которым предстоит разработать конкурсные предложения.

Победитель будет объявлен 27 января 2022 года по итогам заседания международного жюри.

Конкурс проводится при поддержке Правительства Республики Татарстан.

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