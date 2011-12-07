12 юных татарстанцев победили в конкурсе «Дети рисуют страну»

12 юных татарстанцев стали победителями республиканского телевизионного конкурса «Дети рисуют страну». Имена победителей огласил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Через этот творческий конкурс мы выявляем талантливых детей. И через их произведения понимаем, что у нас растут замечательные дети. Поздравляю победителей. Не сомневайтесь, в республике все делается только с заботой о завтрашнем дне, ради новых успехов родного Татарстана», — сказал Мухаметшин.

Конкурс проводится в 14-й раз. В этом году из-за пандемии юные художники рисовали дома, а не в школе, а затем свои работы отправляли в местные отделения «Единой России».

Всего в этом году на конкурс поступило более восьми тыс. рисунков со всех районов республики. В финал вышли более 400 работ.