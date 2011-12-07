Места захоронения деятелей культуры Татарстана будут отреставрированы. Об этом сообщают «Вести Татарстан».

Известно, что старт по благоустройству 100-летних могил деятелей культуры уже дан. Так, у могилы основоположника татарского театра Габдуллы Кариева, которая находится на Ново-Татарском кладбище, уже покрасили ограду и убрались на территории.

Также планирует навести порядок у места захоронения музыкального критика Николая Кашкина, расположенного на Арском кладбище в Казани. Там отреставрируют памятник и очистят территорию от кустов и корней деревьев. Также будет отремонтирована ограда.