Минниханов просит усилить контроль за качеством питания в детских лагерях республики

Рустам Минниханов призвал усилить контроль за качеством детского питания в детских оздоровительных лагерях. Об этом глава республики заявил в ходе совещания в Доме Правительства РТ.

«Очевидно, что персонал устал, и мы видим нарушения. Прошу усилить контроль в этой части», — сказал Минниханов.

Роспотребнадзор РТ проверил 76 детских оздоровительных лагерей: в 51-й организации нарушений не выявлено, в 25 организациях — без нарушений не обошлось.

Президент РТ обратился к ответственным ведомствам с просьбой взять жесткий контроль над ситуацией с питанием, чтобы не допустить возникновения инфекционных заболеваний или пищевых отравлений.