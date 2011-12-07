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Минниханов просит усилить контроль за качеством питания в детских лагерях республики

Нарушения выявлены в 25 детских оздоровительных лагерях.

Рустам Минниханов призвал усилить контроль за качеством детского питания в детских оздоровительных лагерях. Об этом глава республики заявил в ходе совещания в Доме Правительства РТ.

«Очевидно, что персонал устал, и мы видим нарушения. Прошу усилить контроль в этой части», — сказал Минниханов.

Роспотребнадзор РТ проверил 76 детских оздоровительных лагерей: в 51-й организации нарушений не выявлено, в 25 организациях — без нарушений не обошлось.

Президент РТ обратился к ответственным ведомствам с просьбой взять жесткий контроль над ситуацией с питанием, чтобы не допустить возникновения инфекционных заболеваний или пищевых отравлений. 

КВ
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