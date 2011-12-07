На директора челнинского ТЦ завели дело за убой барана на пороге супермаркета

На директора торгового центра завели дело за убой барана сотрудниками ресторана на пороге его супермаркета. Об этом сообщает KazanFirst.

Ранее «Казанские ведомости» писали о разлетевшихся фотографиях окровавленного животного на пороге ТЦ в социальных сетях. Владелец заведения, которое находиться в торговом центре города, в свою очередь рассказал, что разделывание барана происходило во имя добровольного жертвования Аллаху. А пользователи посчитали, что хозяина ресторана необходимо наказать, потому как рядом могли проходить дети и все видеть. Ресторан должны были проверить сотрудники Роспотребнадзора.

По итогам публикации материала в СМИ, прокуратура автограда провела проверку и заключила, что «осуществив убой животного в неположенном месте, сотрудники кафе грубо нарушили требования санитарных правил и норм. Кроме того, до передачи мяса третьим лицам в пищевых целях не было обеспечено проведение ветеринарно-санитарной экспертизы».

Таким образом, на директора ТЦ завели административное дело по статье 10.8 КоАП РФ. Теперь ему предстоит привлечь виновных к дисциплинарной ответственности и устранить нарушения.