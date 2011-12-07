Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

У речного порта Казани выстроились огромные очереди

Предварительную продажу билетов закрыли, а на кассах принимают только наличные.

Татарстанцы начали жаловаться в социальных сетях из-за прекращения предварительной продажи билетов в Речном порту Казани.

В связи с этим у порта столицы РТ выстроились огромные очереди. Пользователи соцсетей негодуют: мало того, что онлайн-продажи билетов не существует, так еще купить их за 10 дней до отправления нельзя, как это было возможно ранее. Напротив, несмотря на угрозу распространения коронавируса, в кассах принимают только наличные.

Как стало известно, решение по прекращению предварительной продажи билетов приняли из-за переменчивой погоды. Возобновлять ее не планируется, так как скоро наступит осень. А возможность оплатить билет только на кассе связана с ростом перекупщиков.  

КВ
Лента новостей