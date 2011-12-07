У речного порта Казани выстроились огромные очереди

Татарстанцы начали жаловаться в социальных сетях из-за прекращения предварительной продажи билетов в Речном порту Казани.

В связи с этим у порта столицы РТ выстроились огромные очереди. Пользователи соцсетей негодуют: мало того, что онлайн-продажи билетов не существует, так еще купить их за 10 дней до отправления нельзя, как это было возможно ранее. Напротив, несмотря на угрозу распространения коронавируса, в кассах принимают только наличные.

Как стало известно, решение по прекращению предварительной продажи билетов приняли из-за переменчивой погоды. Возобновлять ее не планируется, так как скоро наступит осень. А возможность оплатить билет только на кассе связана с ростом перекупщиков.