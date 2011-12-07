До конца года в Казани откроют 8 новых детсадов

В этом году в столице Татарстана появятся 8 новых детских садов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сказал начальник Управления образования Ирек Ризванов.

Дошкольные учреждения будут открыты по национальным проектам «Жилье и городская среда», а также «Демография».

Все объекты находятся на завершающей стадии строительства. Появятся детские сады и в поселке Константиновка, располагаться они будут в жилых комплексах «Седьмое небо» и «Лето».

Всего же в этом году в детские сады Казани пойдут 11 тыс. детей.