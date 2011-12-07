Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казань заняла шестое место в топе городов России с дорогим жильем для посуточной аренды

Средняя цена на съемную квартиру выросла на 33%.

Столица Татарстана вошла в рейтинг российских городов с самыми дорогими квартирами для суточного проживания. Об этом сообщили эксперты «Avito Недвижимость».

«Как правило, по сравнению с отелем посуточная аренда жилья гораздо экономичнее. Тем более с собственником квартиры зачастую можно договориться о скидке», — объяснил руководитель направления краткосрочной аренды Avito Артем Кромочкин.

Наибольшая стоимость жилья для посуточной аренды в Казани составит 20 тыс.рублей. Разрыв между средней ценой — в 10 раз.

За год средняя цена квартир в столице РТ выросла на 33%, за август поднялась с 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. 

КВ
Лента новостей