Казань заняла шестое место в топе городов России с дорогим жильем для посуточной аренды

Столица Татарстана вошла в рейтинг российских городов с самыми дорогими квартирами для суточного проживания. Об этом сообщили эксперты «Avito Недвижимость».

«Как правило, по сравнению с отелем посуточная аренда жилья гораздо экономичнее. Тем более с собственником квартиры зачастую можно договориться о скидке», — объяснил руководитель направления краткосрочной аренды Avito Артем Кромочкин.

Наибольшая стоимость жилья для посуточной аренды в Казани составит 20 тыс.рублей. Разрыв между средней ценой — в 10 раз.

За год средняя цена квартир в столице РТ выросла на 33%, за август поднялась с 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.