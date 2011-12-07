Крупнейший фестиваль «Мир спорта-2021» пройдет в Казани в начале сентября

Национальный фестиваль «Мир спорта-2021» стартует в Казани в 8 сентября. Он будет проходить на площадке 3-го павильона выставочного центра «Казань Экспо» и продлится до 10 сентября.

Для гостей фестиваля пройдут спортивные соревнования, причем не только в популярных видах спорта, но тех, что только завоевывают любовь игроков: футбольная панна, текбол, стритбол. Ждут их также квесты и квизы, посвященные спорту и знаниям о столице.

Ведущие спортивные деятели проведут на фестивале свои мастер-классы и лекции, а посетители смогут пообщаться, сфотографироваться и получить автограф у российских олимпийских чемпионов. Лицами фестиваля станут выдающиеся спортсмены, среди которых Алексей Ашапатов, Иван Едешко, Дмитрий Сенников, Татьяна Лебедева и другие.

Гости фестиваля смогут оценить в мир виртуальной реальности, который представит игрок Virtus Pro Дмитрием Дорохиным, опробовать инновационные технологии дрон-рейсинга, испытать силы на мобильной площадке ГТО, окунуться в атмосферу «Ралли Дакар» вместе с экипажем «КАМАЗ-мастер». Не обойдется без участия спортивных символов республики — команд ФК «Рубин» и ХК «Ак Барс».

На фестивале будет также работать выставка «Мой мир — моя Россия», где можно будет выбрать маршрут для путешествия или спортивного туризма. Поможет с выбором обзорная экскурсия по самым интересным местам 85 субъектов России.

Организаторы приглашают зарегистрироваться на фестиваль, пройти задания и выиграть призы.

«Мир спорта — 2021», который проводится при поддержке Минспорта РФ и РТ и и Олимпийского комитета России, охватит 10 городов России.