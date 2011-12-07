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Минлесхоз Татарстана: запах гари в Казани не связан с пожарами вблизи города

В республике только один очаг возгорания — на территории Лениногорского района РТ.

Едкий запах гари в Казани не связан с пожарами на территории республики. Сейчас единственный очаг возгорания в Татарстане на территории Лениногорского района РТ. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе Минлесхоза Татарстана. 

«Вблизи Казани нет лесных пожаров, но один был сегодня в Лениногорском районе Татарстана. В настоящее время проводятся работы по тушению. Площадь, причина пока неизвестна», — говорится в сообщении. 

Напомним, сегодня жители Казани почувствовали едкий запах гари. по мнению горожан, он мог появится из-за лесных пожаров в соседней с Татарстаном Марий Эл. Однако в Минлесхозе РТ «Казанским ведомостям» сообщили, что на данный момент такой информации нет.

КВ
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