Минлесхоз Татарстана: запах гари в Казани не связан с пожарами вблизи города

Едкий запах гари в Казани не связан с пожарами на территории республики. Сейчас единственный очаг возгорания в Татарстане на территории Лениногорского района РТ. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе Минлесхоза Татарстана.

«Вблизи Казани нет лесных пожаров, но один был сегодня в Лениногорском районе Татарстана. В настоящее время проводятся работы по тушению. Площадь, причина пока неизвестна», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня жители Казани почувствовали едкий запах гари. по мнению горожан, он мог появится из-за лесных пожаров в соседней с Татарстаном Марий Эл. Однако в Минлесхозе РТ «Казанским ведомостям» сообщили, что на данный момент такой информации нет.