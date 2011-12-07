Флешмоб гармонистов, стихи с балконов, Cream Soda и Brainstorm: афиша Дня города и республики для Казани

Возложение цветов к памятнику Джалиля и фотовыставка от Евгения Канаева

В преддверии Дня Республики Татарстан и Дня города Казани для жителей и гостей столицы подготовлена яркая программа празднования. Мероприятия уже начались во дворах горожан: там активно проходят отборочные этапы проекта «Голос нашей команды, голос нашего двора».

Конкурс народного караоке стартовал 16 августа и завершится финальными выступлениями победителей на главной сцене перед Центром семьи «Казан». Кроме того, в каждом районе пройдут и тематические мероприятия.

«В Казани в эти дни запланирован блок молодежных и спортивных мероприятий, 25 августа в день памяти поэта Мусы Джалиля пройдет возложение цветов и подведение итогов литературного марафона „Наши герои“», — рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Также 26 августа на улице Баумана откроется выставка «Быть…», которая расскажет о том, что в Казани живут люди разных национальностей. 39 представителей разных народов согласились ответить на вопросы «Что для вас означает Казань?», «Ощущаете ли вы себя казанцем?», за каждым ответом — разные истории людей, которые остались за кадром. Фотографии выполнены одним из ведущих мастеров республики Евгением Канаевым.

Республиканский «Этностартап форум» в Нацбиблиотеке и гала-концерт фестиваля «Наше время — Безнең заман»

С 28 по 30 августа в Национальной библиотеке пройдет республиканский «Этностартап форум». Это площадка по поддержке и продвижению молодых предпринимателей и их инициатив, которые направлены на популяризацию и сохранение культур народов России через производство продукции с национальным компонентом.

На форуме запланированы мастер-классы, работа с кураторами, бизнес-встречи, воркшопы по работе с инвесторами. По итогам обучения 30 августа состоится защита лучших проектов перед экспертным жюри, 5 из них получат поддержку на развитие своего дела.

«Работающая молодежь в День республики и города представит традиционный гала-концерт фестиваля „Наше время — Безнең заман“. Он пройдет на площади перед театром Галиаскара Камала в 13.30», — сообщил Абзалов.

Соревнования по мотосерфингу на Казанке

Для любителей спортивных соревнований с 28 по 30 августа пройдут соревнования по мотосерфингу, которые можно будет наблюдать в акватории реки Казанки.

Также в 9.30 на площади у Центра семьи «Казан» стартует мотофестиваль «Два кремля». В программе мотофристайл-шоу, выступление группы «Хитобои». Участники на мотоциклах доедут до площади 1 мая, а затем посетят Казанский ипподром. Мотопробег можно будет увидеть на центральных улицах города в 15.00.

Праздник «Играй гармонь» перед театром Камала

На площади перед театром Камала 30 августа в 11.00 стартует республиканский праздник народного творчества «Играй гармонь». Продолжится праздник флешмобом гармонистов, который пройдет от театра Камала до площади 1 мая, где гармонисты сыграют любимые народные песни.

В 12.00 в сердце старой Казани на набережной озера Кабан начнется фестиваль национального костюма «Милли кием». Власти города приглашают поучаствовать в народных гуляниях всех желающих в национальных костюмах.

В этом году праздник будет посвящен родовым династиям и семейным ценностям, подразумевается, что горожане придут на праздник в своих национальных костюмах. На два дня часть улица Марджани станет пешеходной и на ней развернется фестиваль современной татарской культуры и дизайна «Печән базары».

Основное действо развернется в рамках иммерсивного спектакля, который будет описывать исторические события Старо-Татарской слободы, а также семейные традиции и истории того времени. Режиссером спектакля выступил актер и режиссер Искандер Нуризянов.

«На плавучей сцене пройдет двухдневная музыкальная программа в акустическом формате с участием татарстанских и башкирских артистов. Также во время „Милли кием“ на набережной пройдет специальный показ спектакля-застолье „Кабантуй“, где горожане выступят в качестве актеров. Они соберутся за одним столом и вместе встретят закат на озере, рассказывая друг другу истории о своей жизни, связанные с озером», — рассказал начальник Управления культуры города.

Фестиваль Tat Cult Fest в Казанском кремле

30 августа в 14.00 в Казанском кремле пройдет фестиваль городской культуры и искусств Tat Cult Fest. Там представят актуальные направления в области культуры, истории и современного искусства. Хедлайнерами фестиваля станут исполнители Аигель, Электро Хафиз, Гвидо Мебиус, Ватаннар и другие.

В Старо-Татарской слободе на пешеходной улице Каюма Насыри праздничные мероприятия начнутся в 14.00. Там состоится фестиваль народного песенного и танцевального искусства под эгидой Юнеско «Казанское полотенце», участниками которого станут больше 600 певцов и танцоров. Тут же представят спектакль инклюзивная студия «Эмоция».

«Также в 14.00 на Казанском ипподроме начнутся конноспортивные соревнования. Спортсмены поборются за приз Президента Республики Татарстан. Там же пройдет концертная программа и розыгрыш призов», — сообщил Азат Абзалов.

В День города казанцев приглашают к стенам мэрии, чтобы услышать стихи с балкона

В столице Татарстана стартует новый проект «Голоса Казани». Он организован мэрией Казани в рамках Года родных языков и народного единства. Казанцев и гостей города приглашают к 20.00 на площадь у исполкома города — площадь 1 мая. Артисты казанских театров и уличного театра мимов и Санкт-Петербурга покажут поэтический перфоманс на балконах и прочтут произведения русских и татарских поэтов.

«В 20.00 у стен Казанского кремля перед Дворцом земледельцев можно будет увидеть традиционный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», — добавил Азат Абзалов.

Вечерняя программа начнется с 18:00 у Центра семьи «Казан»

Вечерня программа начнется с 18.00 у Центра семьи «Казан» и продлится до 22.00. Участниками программы станут известные исполнители: Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев, группа Brainstorm и коллектив Cream Soda.

В 22.00 небо города над акваторией Казанки украсит салют, музыкальный фейерверк представит яркое пиротехническое зрелище и музыкального аккомпанемента. Лучшими точками для просмотра станут набережная у Кремля и Центра семьи «Казан».