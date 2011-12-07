Рустам Минниханов примет участие в открытии нового детского сада и гимназии в Набережных Челнах

На этой неделе Рустам Минниханов собирается посетить с рабочим визитом Набережные Челны. Ожидается, что он примет участие в открытии детского сада и гимназии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Президент побывает на открытии нового детского сада. Учреждение рассчитано на 220 мест, из которых 120 детей в возрасте от 0 до 3 дет, 100 мест для детей от 3-7 лет. В детском саду уже сформировано 12 групп, есть спортивный зал, музыкальный зал, пищеблок, медицинский блок, игровые площадки для детей разного возраста», - сообщила Галимова.

Также президент примет участие в торжественном открытии новой гимназии.

«В школе сформировано 24 класса начальной школы и 14 классов основной. Здание построено по современным стандартам. Есть учебные, административные, медицинские блоки. Имеется библиотека, гардероб, несколько видов бассейнов – добавила Галимова.