В День города откроются два новых участка набережной Казанки

В День города и Республики Татарстан, 30 августа, откроются два новых участка набережной Казанки. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии заявил начальник Управления образования Азат Абзалов.

Первый участок будет открыт от Кремля до Кировской дамбы, казанцы и гости города смогут оценить пешеходные зоны, зеленый амфитеатр, новые лежаки и скамейки.

На втором участке от Национальной библиотеки до моста Миллениум появятся спортивные площадки, аудио-инсталляция «Речные ворота».