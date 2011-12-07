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В горах у Юрьевских пещер со скалы сорвалась девушка

Она упала с высоты 20-30 метров, потеряла сознание и погибла.

В Камско-Устьинском районе у Юрьевских пещер после падения со скалы погибла девушка. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. 

Девушка сорвалась с высоты 20-30 метров, а затем потеряла сознание. 

По предварительным данным у нее оборвалась веревка, в результате чего она и упала. 

Приехавшие на место спасатели передали пострадавшую медикам, однако она вновь потеряла сознание, фельдшер провел все необходимые реанимационные действия, однако спасти девушку не удалось. 

КВ
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