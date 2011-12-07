В горах у Юрьевских пещер со скалы сорвалась девушка

В Камско-Устьинском районе у Юрьевских пещер после падения со скалы погибла девушка. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Девушка сорвалась с высоты 20-30 метров, а затем потеряла сознание.

По предварительным данным у нее оборвалась веревка, в результате чего она и упала.

Приехавшие на место спасатели передали пострадавшую медикам, однако она вновь потеряла сознание, фельдшер провел все необходимые реанимационные действия, однако спасти девушку не удалось.