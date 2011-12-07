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В Казани продлили арест бывшему начальнику отдела полиции «Сафиуллина»

Экс-начальник ОП Алексей Ершов набрал взяток на 20 млн. рублей

Приволжский суд Казани продлил арест экс-начальнику отдела полиции «Сафиуллина» Алексею Ершову. Рядом с ним на скамье подсудимых также находился Ильназ Ситдиков, которому предъявляют посредничество по двум взяткам на сумму 460 тыс. рублей.

Срок заключения Алексея Ершова истекал 30 августа. Его продлили еще на два месяца — до 30 октября, хотя Ершов настаивал на домашнем аресте. Ситдикову, в свою очередь, продлили срок домашнего ареста.

Напомним, что в октябре 2020 года Ершов был объявлен в розыск и долгое время скрывался, а на день раньше был задержан его заместитель. На них возбудили уголовные дела о взяточничестве, превышении должностных полномочий и участии в незаконной предпринимательской деятельности.

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