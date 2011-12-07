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В соревнованиях по триатлону в Казани приняли участие более 700 спортсменов

Из-за жары участники гонки выпили около 5 тыс. литров воды.

В Казани на берегу озера Кабан прошли соревнования по триатлону. Жара не помешала принять участие спортсменам из 23 регионов России, сообщает «Татарстан-24».

Из-за знойной жары спортсмены выпили более 5 тыс. литров воды. Более того, на протяжении всего бегового этапа спортсменов обрызгивали водой. Также вдоль всей трассы были установлены точки питания и отдыха. 

На соревновании предлагались две дистанции: олимпийская и классическая — «спринт». Победителем в индивидуальном зачете олимпийской дистанции стал Роман Евграфов, второе место занял Вячеслав Соколов, а бронзу взял Яков Повышев.

Это уже второе в этом году соревнование по триатлону в столице Татарстана. Первое состоялось 18–19 июня.

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