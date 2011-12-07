Минниханов о WorldSkills Kazan 2019: Наша главная задача — поднять престиж человека труда

Главная задача властей республики — поднять престиж человека труда. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину, комментируя предстоящий чемпионат мира по профессиональному мастерству, который пройдет в Казани.«К сожалению, в последние годы мы этот вопрос серьезно упустили: как морально, так и в плане самой системы подготовки. Сейчас мы очень серьезно взялись за эту тему. Почему мы в это движение вошли? Это не просто шанс для республики проявить себя, это возможность создать в Татарстане инфраструктуру для подготовки таких нужных и важных специальностей», — рассказал Минниханов.Он напомнил, что в республике действует 31 ресурсный центр, в 2019 году их число может увеличиться до 37. Ресурсные центры создаются на базе колледжей и техникумов. В них сконцентрированы новейшее оборудование в соответствии с международными стандартами, кадровый потенциал и образовательные программы, отвечающие требованиям базовых работодателей.«Наши представители регулярно побеждают и занимают призовые места в российских, европейских и мировых первенствах. Это говорит о высокой профессиональной подготовке», — отметил Президент РТ.Ключевую партнерскую роль в создании ресурсных центров играют профильные предприятия, поэтому у выпускников не возникнет проблем с трудоустройством, добавил Президент республики.Интервью выйдет на сайте sntat.ru 22 сентября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18:30 и в воскресенье в 13:30.