В Казани у нижнекамца изъяли 37 граммов экстази, сообщает пресс-служба МВД по РТ. 24-летнего парня задержали в минувшую пятницу в Советском районе города. Полицейские нашли у молодого человека 37,4 грамма МДМА.Парень привлечен к административной ответственности за незаконное употребление психотропных веществ. Полицейские решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.