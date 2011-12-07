Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани у нижнекамца изъяли 37 граммов экстази

24-летнего парня задержали в минувшую пятницу в Советском районе города.
В Казани у нижнекамца изъяли 37 граммов экстази, сообщает пресс-служба МВД по РТ. 24-летнего парня задержали в минувшую пятницу в Советском районе города. Полицейские нашли у молодого человека 37,4 грамма МДМА.Парень привлечен к административной ответственности за незаконное употребление психотропных веществ. Полицейские решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
КВ
Лента новостей