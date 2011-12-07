Безработица в Татарстане из-за COVID-19 выросла в шесть раз

Замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова сообщила, что с начала пандемии безработица в республике выросла в шесть раз.

По словам Тазетдиновой, на сегодняшний день в республике числится 78 тысяч безработных, в то время как на начало апреля число таковых составляло 12 тысяч. В основном работы лишились сотрудники в сфере торговли, оказания услуг населению, гостиничного сервиса, обрабатывающих производств, предприятий транспорта и хранения, общепита.

По приведённым данным, 40% лишившихся заработка являются мужчины и 60% — женщины. 26% — это молодежь в возрасте до 29 лет, 13% — люди в возрасте 50 лет и старше.