Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов присоединился ко Всероссийской акции «Экодежурный по стране».

Как пишет пресс-служба ведомства, выйти убрать мусор в Горькинско-Ометьевском лесу вышли более сотни учащихся школ Казани. Фаттахов отметил, что вопрос охраны окружающей среды является актуальным для молодежи. А также сказал им, что через такие акции они формируют ценностные ориентиры экологического характера, бережное отношение к природе и получают экологические знания по сбору и сортировке мусора.

По итогу мероприятия было собрано более 100 кг мусора. Отмечается, что после подсчета результатов по всей стране те, кто собрал больше всего мусора, получат призы от Российского движения школьников.